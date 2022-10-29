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00:26, 29 октября 2022Интернет и СМИ

Бывший посол Украины разозлил немцев твитом об экс-президенте Германии

Немцев в Twitter разозлил пост экс-посла Украины Мельника о бывшем президенте ФРГ Гауке
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкие пользователи Twitter разозлились из-за хвалебного поста бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника об экс-президенте Германии Йоахиме Гауке.

«Гаук был и остается моим любимым политиком в Германии. Настоящий государственный деятель. С костяком и принципами. Не боится. Даже перед Путиным», — написал Мельник.

Некоторые пользователи согласились с твитом экс-посла, назвав Гаука мудрым и благородным человеком, однако многие пришли в негодование из-за слов Мельника.

«Богослов, отдалившийся от Бога. Неудивительно, что вам он нравится», — написала AliceSpatz. «Гаук — высокомерный предатель народа. Пора положить конец таким демагогам», — заявил GodzillasPapa.

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«Сотрудник Штази в ГДР, а затем токарь, выкупивший свою свободу и работавший на госслужбе ложью. У этого лицемера никогда не было ни костяка, ни принципов, кроме денег», — высказался пользователь kamerad maru. «О, Боже! Вы защищаете сотрудника Штази? Это плохие новости об Украине», — высказалась Margit.

«Апостол морали, который не относился к верности слишком серьезно!? Абсолютный оппортунист, который лучше всех проповедовал воду, но сам мог пить вино! То, что такой парень является его любимым политиком, многое говорит о нем!», — написал Monkey_D_Ruffy.

«Уважаемый господин Мельник! Очередная полная неточность с вашей стороны. Хребет и принципы или даже более высокие цели были чужды господину Гауку на протяжении всей его жизни. Для него все дело в его собственном эго», — высказался HeimatUnion. «Никто не спрашивал вашего мнения. Занимайтесь своей работой на Украине», — посоветовала Мельнику pediaconsulting.

Ранее пользователи Twitter из Германии негативно отреагировали на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сравнил Россию с нацистским режимом.

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Марина Совина
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