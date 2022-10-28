В Германии ответили негативно высказавшемуся о России Зеленскому

Читатели Welt ответили президенту Зеленскому, негативно высказавшемуся о России

Пользователи Twitter из Германии негативно отреагировали на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сравнил Россию с нацистским режимом. Соответствующие комментарии и ответы появились под постом немецкого издания Welt в соцсети.

Так, многие читатели посоветовали украинскому лидеру осознать происходящее в собственной стране и обратить внимание на свое окружение.

«Избитая истина: если вы указываете пальцем на других, то как минимум тремя пальцами вы указываете на себя», — сказал юзер с ником @niemand_65. «То, как он одевается, больше мне напоминает о нацизме. Не говоря уже о его окружении», — подметил @violinist61.

«Зеленский — самый большой нацист! Он не хочет мира и хочет всех втянуть в войну. Мы, наконец, должны снять все санкции и полностью отказаться от боевых действий», — заявил @renesmeesweet. «И это говорит человек, называющий [лидера запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов»] Степана Бандеру героем и отправляющий нам кого-то вроде [бывшего посла Украины в ФРГ Андрея] Мельника, который потом приносит цветы к могиле Бандеры и отрицает холокост», — возмутился @knopfsemmel.

«Как немецкие СМИ, до сих пор распространяющие подобный мусор, вы потеряли всякое уважение», — заключил @henry7565.

27 октября президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что США в таком случае должны дать соответствующий сигнал Киеву.