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04:36, 29 октября 2022Интернет и СМИ

Стало известно об изменении риторики Запада в отношении России

TAC: в США и Британии изменили риторику в отношении России и рассчитывают на переговоры

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В США и Великобритании изменили риторику в отношении России и посылают сигналы о стремлении к переговорам, заявил обозреватель Тед Снайдер в своей статье для The American Conservative (TAC).

Отмечается, что 30 членов палаты представителей Соединенных Штатов от демократов направили президенту Джо Байдену письмо, в котором призвали его начать «инициативные дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня». По словам автора, Белый дом отклонил изложенные в письме требования. Однако, как пишет журналист, сам факт написания письма «представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме».

Снайдер также сообщил, что глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине. В материале говорится, что подобные сигналы говорят об изменении отношения Запада к переговорам с Россией.

«Как и в письме Байдену, комментарий министра обороны Великобритании представляет собой потенциально важное изменение тональности», — пишет журналист.

Ранее эфире Fox News журналист рассказал и о цели использования Украины со стороны Демократической партии США. По его мнению, это делается лишь для достижения внутриполитических амбиций. «Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, недемократическая, до демократии ей очень далеко», — добавил Карлсон.

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Марина Совина
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