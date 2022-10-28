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07:07, 28 октября 2022Мир

Американский журналист рассказал о цели использования Украины со стороны США

Журналист Карлсон: Демократическая партия использует Украину для достижения своих амбиций
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Журналист Fox News Такер Карлсон рассказал в эфире телеканала о цели использования Украины со стороны Демократической партии США. По его мнению, это делается лишь для достижения внутриполитических амбиций.

В качестве примера Карлсон привел письмо президенту США Джо Байдену с призывом начать прямые переговоры с Россией, чтобы урегулировать конфликт на Украине. «Послание вроде бы вполне разумное — однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков», — констатировал он. Именно поэтому «прогрессисты», по его словам, отозвали письмо, а после возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой.

«Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко», — добавил Карлсон.

Ранее ведущий раскритиковал Байдена из-за его слов об Украине. По его мнению, американскому лидеру следует обратить внимание на проблемы в своей стране.

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Марина Совина
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