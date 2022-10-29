Юрист предупредил россиян о штрафах банков

Юрист Данилов: клиента банка могут оштрафовать в случае просрочки возврата кредита

В случае нецелевого использования кредитных средств, клиента банка могут оштрафовать. Об этом предупредил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

По словам юриста, самое распространенное основание для начисления банком неустойки — это просрочка возврата кредита по кредитному договору. Размер штрафа за неисполнение обязательств по возврату потребительского кредита или уплате процентов не может превышать 20 процентов годовых от суммы просроченной задолженности.

Отмечается, что если по условиям договора проценты на сумму кредита не начисляются, то размер неустойки составит 0,1 процента от суммы просроченной задолженности по договору за каждый день нарушения обязательств.

Помимо этого, нарушением договора может считаться непредоставление данных и сведений, рассказал Данилов. К примеру, об изменении места работы, уточняет он.

«Указанные нарушения также могут стать основанием для начисления банком штрафных санкций, если это предусмотрено договором. В этих случаях условие об основаниях и размере штрафных санкций отражено в строке 12 индивидуальных условий договора потребительского кредита», — подчеркнул Данилов.

Однако установление ряда штрафов неправомерно, даже если они включены в договор. «Так, например, незаконным является установление в кредитном договоре штрафа за досрочное погашение кредита для заемщика», — резюмировал адвокат.

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, что не во всех случаях можно подписывать согласие на обработку персональных данных, это может быть опасно. По словам юриста, нужно четко понимать цель подписания согласия.