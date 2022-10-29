Китайцы оценили анекдот Путина про санкции против России

Китайским пользователям Twitter понравился анекдот Путина про немцев и санкции

Китайские пользователи Twitter оценили анекдот президента России Владимира Путина про немцев и санкции. Они оставили смеющиеся смайлики, а некоторые пошутили в ответ.

Комментатору с никнеймом @silence2168 понравилась шутка российского лидера, он отметил, что у него хорошее чувство юмора.

«Немцам не нужно ехать в Москву, чтобы простудиться, как это было 80 лет назад», — написал @iteuco.

«Русская версия холодной войны действительно достаточно холодная», — сыронизировал @RedSteelWorker1.

Владимир Путин на заключительной сессии дискуссионного клуба «Валдай» рассказал анекдот о санкциях, отвечая на вопрос об отношении европейцев к России.

«Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" Папа отвечает: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок: "А мы здесь при чем?" Папа: "А мы санкции ввели". Ребенок: "А зачем?" Папа: "Чтобы им было плохо". Ребенок: "А мы что, русские?"», — поделился шуткой президент.