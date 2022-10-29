Российский сенатор обвинил Запад в срыве зерновой сделки

Сенатор Башкин заявил, что терактом в акватории Севастополя Запад сорвал зерновую сделку

Член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин обвинил западные страны в том, что терактом в акватории Севастополя они сорвали зерновую сделку. Сенатор подчеркнул, что теперь в ней нет необходимости, сообщает РИА Новости.

«Зерновая сделка сорвана, ее не будет, но она сорвана исключительно по вине Запада», — заявил он.

По его словам, даже несмотря на это большая часть судов с зерном отправлялась из Украины не в развивающиеся государства, а в европейские страны. Башкин добавил, что Россия пошла на договоренности по экспорту украинской сельхозпродукции для того, чтобы показать свое позитивное отношение, но после произошедшего это больше не требуется. «Просто Россия будет давать зерно тому, кому оно нужно», — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил с обвинением в адрес Украины и Великобритании из-за того, что они готовили теракт, прикрываясь гуманитарным коридором по вывозу зерна. По его словам, таким образом они в очередной раз провоцируют возможность наступления продовольственного кризиса.