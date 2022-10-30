Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:05, 30 октября 2022Мир

Российский посол назвал возмутительной реакцию США на атаку на порт Севастополя

Российский посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку на порт Севастополя

Фото: Pixabay

Посол России в США Анатолий Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку на порт Севастополя. Об этом пишет РИА Новости.

«Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает», — сказал российский посол. Он добавил, что Россия не увидела никакого осуждения безрассудных действий киевского режима.

«Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников», — заявил Антонов.

Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке. Высокопоставленный дипломат объяснил, что на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь Москва не гарантирует безопасность гражданских судов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура высказалась о блокировке принадлежащего Telegram домена
В Херсонской области рассказали о подготовке ВСУ к наступлению
Во время давки в Сеуле погибла россиянка
Россиянам дали советы по выбору зимней резины для автомобилей
Российский посол назвал возмутительной реакцию США на атаку на порт Севастополя
Названо число погибших в давке в Южной Корее иностранцев
В ДНР рассказали об уязвимости HIMARS
В Южной Корее объявили национальный траур из-за трагедии в Сеуле
США призвали Россию возобновить участие в зерновой сделке
Число погибших во время давки в Сеуле выросло
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.