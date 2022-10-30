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10:12, 30 октября 2022Путешествия

Казахстанская авиакомпания приостановила рейсы в крупный российский город

Qazaq Air остановила рейсы в Новосибирск из-за отсутствия разрешений от авиавластей России

Фото: Lukas Souza / Unsplash

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановлении рейсов в Новосибирск из-за того, что не получила соответствующих разрешений от российских авиавластей. Об этом сообщает РИА Новости.

Авиакомпания отменила рейс Астана — Новосибирск 30 октября 2022 года, а также приостановила рейсы по направлениям: Астана — Новосибирск, Усть-Каменогорск — Новосибирск. Согласно сообщению Qazaq Air, отмена связана с «невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям».

Qazaq Air принесла пассажирам извинения за неудобства и предложила полный возврат стоимости билетов. «Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам», — говорится в сообщении.

Ранее в России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Алиса Удовик
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