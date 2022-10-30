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22:23, 30 октября 2022Мир

Посол Гаити призвал ускорить обсуждение введения войск в страну

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал мир ускорить обсуждение введения войск в страну

Фото: Harold Isaac / Reuters

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал мир ускорить обсуждение введения войск в страну. Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.

По словам Эдмонда, важно убедиться, что вооруженные банды в стране будут обезврежены. В противном случае он назвал захват ими всей страны вопросом времени. «Это не будет в интересах всех наших ближайших соседей, если мы позволим такому случиться», — добавил он.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что десятки тысяч гаитян решили покинуть свои дома из-за столкновений между вооруженными бандами. По данным газеты, после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года преступные группировки контролируют около 60 процентов территории Порт-о-Пренса.

Марина Совина
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