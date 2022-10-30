Французский политик назвал виновных в подрыве «Северного потока»

Французский политик Флориан Филиппо обвинил страны НАТО в подрыве «Северного потока»

Французский политик, лидер политической партии Les Patriotes («Патриоты») Флориан Филиппо обвинил страны Североатлантического альянса в подрыве магистрального газопровода «Северный поток». Свое заявление политик опубликовал в Twitter.

«У Швеции есть результаты расследования диверсии на газопроводах "Северный поток", но она отказывается их обнародовать. Итак, мы знаем, что это не Россия. Мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!» — написал Филиппо.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

Ранее стало известно, что служба безопасности Швеции при поддержке военного ведомства страны решила провести дополнительное расследование обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток». Отмечается, что в рамках следственных мероприятий также был проведен дополнительный осмотр места происшествия.