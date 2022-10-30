Очевидец рассказал о начале давки в Сеуле

Очевидец Максим заявил, что масштаб давки в Сеуле долго не был понятен

Очевидец давки в Сеуле по имени Максим рассказал, как происходило начало трагедии. Его слова приводит РИА Новости.

Максим сообщил, что давка начиналась около 22:30 в субботу, 29 октября. По его словам, масштаб чрезвычайного происшествия долго не был понятен.

«Примерно в 10.30 вечера заезжает большая линия пожарных машин, в ряд, и они перекрывают дорогу. Это стандартная ситуация в Корее — когда большой праздник, ездят пожарные машины. Но потом приезжает "скорая", потом приезжает полиция, и на дороге появляются люди, и их начинают откачивать», — заявил он.

Собеседник агентства отметил, что происходящее не казалось ему странным, поскольку такое бывает при проведении больших праздников. «Но тут мы видим, что человек идет, а потом упал, многих выносят, и новости начинают разлетаться очень быстро», — отметил он. Позже оказалось, что пострадавших еще больше. Максим подчеркнул, что в этом месте чаще всего отдыхают местные жители, однако приезжают и туристы.

Давка произошла 29 октября во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле. На праздник собрались около 100 тысяч человек, попавшие в толпу в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. После происшествия около 270 человек не выходят на связь.

В результате происшествия погибли минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев, включая трех россиянок. Траур по погибшим продлится несколько дней, до 5 ноября.