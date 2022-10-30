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14:44, 30 октября 2022Россия

Украинских военных отбросили на купянском направлении после безуспешных атак

Минобороны России сообщило о семи безуспешных атаках ВСУ на купянском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские военные предприняли семь попыток атак на позиции Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что все попытки атак оказались безуспешными, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отброшены.

Ранее сообщалось о другой серии атак ВСУ на краснолиманском направлении. Все они были отбиты ВС России, а украинские войска понесли потери в живой силе.

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Варвара Кошечкина
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