Украинских военных отбросили на купянском направлении после безуспешных атак

Минобороны России сообщило о семи безуспешных атаках ВСУ на купянском направлении

Украинские военные предприняли семь попыток атак на позиции Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что все попытки атак оказались безуспешными, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отброшены.

Ранее сообщалось о другой серии атак ВСУ на краснолиманском направлении. Все они были отбиты ВС России, а украинские войска понесли потери в живой силе.