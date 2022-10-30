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23:43, 30 октября 2022Мир

Посольство России прокомментировало позицию Канады по зерновой сделке

Посольство России предупредило Канаду об ответственности за возможный срыв зерновой сделки

Фото: Chris Wattie / Reuters

Посольство России в Оттаве прокомментировало позицию Канады после того, как МИД этой страны возложил ответственность за приостановку зерновой сделки на Москву. Сообщение опубликовано в Twitter.

Дипломаты назвали обвинения Канады «довольно неожиданным заявлением». «Особенно учитывая причастность Канады и Великобритании к вчерашнему теракту в отношении Севастопольского гражданского порта и военно-морской базы, начатому из подконтрольного Украине зернового коридора», — добавили там. В посольстве подчеркнули, что в случае, если сделка провалится, то ответственны за это будут Канада и Великобритания.

Марина Совина
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