Посольство России прокомментировало позицию Канады по зерновой сделке

Посольство России предупредило Канаду об ответственности за возможный срыв зерновой сделки

Посольство России в Оттаве прокомментировало позицию Канады после того, как МИД этой страны возложил ответственность за приостановку зерновой сделки на Москву. Сообщение опубликовано в Twitter.

Дипломаты назвали обвинения Канады «довольно неожиданным заявлением». «Особенно учитывая причастность Канады и Великобритании к вчерашнему теракту в отношении Севастопольского гражданского порта и военно-морской базы, начатому из подконтрольного Украине зернового коридора», — добавили там. В посольстве подчеркнули, что в случае, если сделка провалится, то ответственны за это будут Канада и Великобритания.