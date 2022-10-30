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18:18, 30 октября 2022Россия

Песков заявил о важности переговоров с США по Украине

Пресс-секретарь президента Песков: переговоры по Украине надо вести прежде всего с США

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

России необходимо вести переговоры по Украине прежде всего с США, так как Киев начал действовать по указке извне, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что сейчас многим очевидно, что «решающий голос» остается за Вашингтоном. «Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — заявил Песков.

По словам официального представителя Кремля, на Украине есть законный президент «господин» Владимир Зеленский, и достигать с ним каких-либо соглашений можно, «но эти договоренности ничего не стоят». Песков уточнил, что киевские власти решают все по указке извне, даже отменяют принятые договоренности таким образом.

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Варвара Кошечкина
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