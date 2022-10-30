Песков заявил о важности переговоров с США по Украине

Пресс-секретарь президента Песков: переговоры по Украине надо вести прежде всего с США

России необходимо вести переговоры по Украине прежде всего с США, так как Киев начал действовать по указке извне, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что сейчас многим очевидно, что «решающий голос» остается за Вашингтоном. «Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — заявил Песков.

По словам официального представителя Кремля, на Украине есть законный президент «господин» Владимир Зеленский, и достигать с ним каких-либо соглашений можно, «но эти договоренности ничего не стоят». Песков уточнил, что киевские власти решают все по указке извне, даже отменяют принятые договоренности таким образом.