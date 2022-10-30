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06:50, 30 октября 2022Россия

Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими войсками за Песками

«Русская весна» сообщила, что российские войска прорвали оборону ВСУ за Песками

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины за Песками и продолжают развивать наступление. Об этом стало известно «Русской весне».

Отмечается, что армия России смогла закрепиться севернее населенного пункта, на южных окраинах Водяного.

В материале говорится, что 1-я Славянская бригада наносит удары по украинской бронетехнике, в частности, за последние дни в районе уничтожены несколько боевых машин пехоты (БМП) и бронемашин НАТО.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку широкомасштабного наступления на регион в ближайшее время. По его словам, украинские войска готовятся к боевым действиям и могут попытаться атаковать.

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Марина Совина
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