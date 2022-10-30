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00:21, 30 октября 2022Россия

В ЛНР назвали наиболее желающую раздела Украины страну

Мирошник: Польша занимает наиболее агрессивную позицию по вопросу раздела Украины

Фото: Pixabay

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС рассказал о желании большого количества западных стран принять участие в разделе Украины и назвал государство, которое хочет этого больше всего.

«В случае развала Украины желающих поучаствовать в разделе будет достаточно. На западной Украине есть территории, которые тяготеют и к Польше, и к Румынии, и к Венгрии. Но наиболее агрессивную позицию сейчас занимает именно Польша», — заявил он.

Мирошник подчеркнул, что с одной стороны Варшава позиционирует себя как адвокат Украины, а с другой с радостью будет готова заполучить ее территории.

Ранее эксперт в сфере обороны Харрисон Касс предложил пересмотреть стратегию США по Украине, сократить военную и финансовую помощь Киеву и найти дипломатический путь решения конфликта.

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Марина Совина
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