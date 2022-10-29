В США предложили пересмотреть стратегию по Украине

Эксперт 9Fortyfive по обороне Касс предложил сократить военную помощь США Украине

Эксперт в сфере обороны журнала 9Fortyfive Харрисон Касс предложил пересмотреть стратегию США по Украине, сократить военную и финансовую помощь Киеву и найти дипломатический путь решения конфликта.

Он подчеркнул, что новый пакет американского финансирования в размере 50 миллиардов долларов, который рассматривается Конгрессом, только затянет вооруженное противостояние.

По мнению Касса, Киев не сможет достичь в нем значимых успехов, несмотря на помощь Соединенных Штатов. Он задался вопросом, почему ситуация вокруг Украины жизненно важна для интересов США.

«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива — уничтожение?» — написал эксперт по обороне.

Он предложил демократам пересмотреть стратегию по Украине и добиться режима прекращения огня, возможно, инициировав новый переговорный процесс вместо неограниченного финансирования.

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что от американцев ожидают, что они спасут всех на земле, но сами Соединенные Штаты двигаются к финансовому Армагеддону из-за помощи Украине.

