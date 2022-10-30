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08:24, 30 октября 2022Мир

Очевидец назвал возможную причину большого числа жертв давки в Сеуле

Yonhap: бары и магазины не впускали людей, пытавшихся спастись во время давки в Сеуле

Фото: Heo Ran / Reuters

Заведения, расположенные около места, где произошла давка в Сеуле, не впускали людей, пытавшихся спастись от толпы, пишет Yonhap News Agency.

Как рассказал один из участников событий, который не пожелал называть свое имя, во время давки люди пытались выйти из опасного переулка через бары и магазины, но владельцы заведений не позволили им это сделать. «Кажется, что жертв могло быть меньше, поскольку люди пытались спастись в ближайших магазинах, но их выставляли обратно на улицу, так как время работы закончилось», — рассказал очевидец о возможной причине большого числа жертв давки.

Давка произошла в узком переулке недалеко от отеля Hamilton в южнокорейской столице. Около 100 тысяч человек собрались на празднование Хэллоуина в районе Итхэвон. Полиция сообщила о гибели 151 человека, 82 человека получили травмы. Среди погибших — три россиянки. В Южной Корее до 5 ноября объявлен траур.

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Марина Совина
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