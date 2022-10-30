Число погибших в результате давки в Сеуле россиян выросло

Посольство РФ в Южной Корее: число погибших россиянок в давке в Сеуле увеличилось до трех

Посольство России в Южной Корее сообщило, что число погибших в результате давки в Сеуле россиянок выросло до трех человек, данные передает РИА Новости.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, скончалась женщина, которая была госпитализирована в лечебное учреждение. Таким образом, число погибших в Сеуле граждан России увеличилось. «Всего три гражданки РФ погибли. Последняя та, что числилась пострадавшей», — подчеркнули дипломаты. По их данным, россиянку обнаружили родственники. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Ранее посольство сообщало о гибели двух женщин из России, а также находящейся в больнице третьей гражданке РФ.

Давка произошла во время празднования Хэллоуина районе Итхэвон в столице Южной Кореи. Она началась в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Жертвами инцидента стал 151 человек, 82 получили травмы.

Полиция установила личности большинства погибших. В стране до 5 ноября объявлен национальный траур.