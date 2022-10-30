«Известия»: в России предложили добавить в паспорте новый штамп о наличии внуков

Члены Общественной палаты России предложили добавить специальный штамп в паспорте для бабушек и дедушек о наличии внуков. Об этом сообщают «Известия».

Так, члены Общественной палаты (ОП) предложили правительству изменить законы так, чтобы бабушки и дедушки смогли принимать активное участие в воспитании внуков без нужды оформления временного опекунства и других разрешительных документов.

Авторы инициативы предложили ввести специальный штамп в паспортах о наличии внуков, который будут ставить в органах МВД по заявлению обоих родителей.

В письме ОП говорится, что отметка в паспорте может быть достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение долгого времени, например, на летних каникулах.

При этом на данный момент бабушки обладают ограниченными правами в отношении внуков, как и остальные родственники.

В августе прошлого года стало известно, что МВД России переведет прописку в паспортах граждан, на первом этапе для несовершеннолетних, в электронный формат уже к середине 2022 года. Нововведение в паспортах россиян в дальнейшем позволит отказаться от штампов о регистрации по месту жительства.