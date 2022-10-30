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02:13, 30 октября 2022Мир

В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с травлей в школах

Aktuálně.cz: в Чехии дети украинских беженцев столкнулись с травлей в школах

Фото: Pixabay

В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с дискриминацией, при этом в стране они являются потенциальным объектом травли. Об этом сообщило издание Aktuálně.cz.

«Насмешки, плевки в тетрадь и российский гимн на переменах. В некоторых чешских школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю», — указывается в статье.

Также отмечается, что о проблемах в соцсетях рассказал староста чешского поселка Тетин Матей Главаты. По его словам, иногда дело даже доходит до физической расправы.

В пример издание привело историю мальчика, который вместе с братом и матерью оказался в Чехии и в сентябре этого года и столкнулся с травлей со стороны одноклассников, когда пошел в начальную школу. Также в одном из чешских поселков одноклассники напали на сына украинской беженки.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам, проживающим в шотландском отеле Killin, предоставили меньше месяца на выселение. Такая мера связана с аннулированием контракта на размещение правительством Шотландии. Гости должны будут покинуть свои номера до 18 ноября. При этом, пишет Scottish Daily Express, украинским беженцам была оформлена бронь до конца марта следующего года.

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Марина Совина
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