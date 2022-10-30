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19:02, 30 октября 2022Интернет и СМИ

В США назвали условие для начала переговоров с Россией

National Interest: США могут начать переговоры с РФ при поражении демократов на выборах

Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Обозреватель The National Interest Мэтью Мэй допустил, что Вашингтон пойдет на переговоры с Москвой в случае победы Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.

В публикации отмечается, что лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти ранее дал понять, что его партия в случае получения большинства пересмотрит вопрос о поддержке Киева или даже прекратит ее. «Я считаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине чек без указанной суммы, карт-бланш», — заявил он, добавив, что Белый дом не может заниматься только проблемами Украины.

В свою очередь, Мэй назвал заявление конгрессмена намеком на то, что главной обязанностью властей США является защита интересов избирателей. Он отметил, что на данный момент поведение Вашингтона в украинском конфликте не соответствует данной задаче. Мэй подчеркнул, что у Штатов есть три цели: не допустить прямого столкновения с Россией и окончательно ухудшить отношений с ней, а также ограничить экономические последствия украинского кризиса. При этом Белый дом не достиг двух из них.

«Упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта или, по крайней мере, о прекращении огня на лицемерном основании, согласно которому право на это имеет только Киев, приближает мир к ядерному конфликту», — подчеркнул он.

По словам обозревателя, республиканское большинство в Палате представителей повлияет на политику американского президента Джо Байдена в отношении Москвы, так как если помощь Киеву прекратится, то Белому дому придется открыть прямые дипломатические каналы с Кремлем.

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Варвара Кошечкина
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