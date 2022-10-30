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09:49, 30 октября 2022Мир

Назван возраст погибших в давке в Сеуле россиянок

Посольство РФ: самой старшей из погибших в давке в Сеуле россиянок было 27 лет

Фото: Yonhap / Reuters

Посольство России в Южной Корее назвало возраст россиянок, погибших в масштабной давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Сообщение приводит РИА Новости.

Самой старшей из погибших было 27 лет, двум другим — 25 лет и 21 год. Посольство также уточнило, что в полиции им не предоставили данные о сфере занятости девушек. Дипведомству известны также их имена.

Ранее посольство России в Южной Корее сообщило, что число погибших в результате давки в Сеуле россиянок выросло до трех человек. Как уточнили в ведомстве, скончалась девушка, которая была госпитализирована.

Давка произошла вечером 29 октября во время празднования Хэллоуина районе Итхэвон в столице Южной Кореи. Она началась в узком переулке. По последним данным, жертвами стал 151 человек.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур, он продлится несколько дней.

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Антон Похиляк
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