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05:45, 30 октября 2022Россия

В ДНР обвинили украинских военных в бессистемном применении ракет

Народная милиция ДНР заявила, что ВСУ бессистемно применяют противорадиолокационные ракеты

Фото: 2nd Lt. Emily Park/ Globallookpress.com

Подполковник народной милиции Донецкой народной республики, депутат парламента ДНР Андрей Баевский обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в бессистемном применении противорадиолокационных ракет. Его слова приводит ТАСС.

Офицер пояснил, что изначально этот боеприпас предназначен для поражения радиолокационных систем противовоздушной обороны. Его головка самонаведения улавливает излучение радара и выводит из строя наиболее важные механизмы комплексов ПВО.

Баевский указал, что украинские военные применяют это оружие не так, как задумано, а в качестве обычных ракет большой дальности до 150 километров с мощной боевой частью в 66 килограмм.

«Успешным назвать ее применение весьма сложно. Запуск осуществляется с максимально возможной дальности в направлении крупного населенного пункта в надежде, что головка самонаведения что-то да захватит при подлете», — заявил он.

По мнению подполковника Народной милиции, речи о поражении систем ПВО не идет, целью становятся случайные объекты радиоизлучения, от вышки сотовой связи до радиостанции в кабине грузовика.

Ранее Баевский рассказал, что используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и HIMARS являются не более успешными, чем какие-либо другие артиллерийские системы и имеют свои уязвимости.

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Марина Совина
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