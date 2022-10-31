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05:06, 31 октября 2022Из жизни

Диетолог посоветовала 10 продуктов для похудения

EatingWell: диетолог Ходжес посоветовала есть яблоки и рыбу каждую неделю

Фото: Unsplash

Для похудения нужно есть рыбу и яблоки каждую неделю, считает диетолог Кэролин Ходжес. Она посоветовала 10 продуктов, которые помогают сбросить вес, в материале EatingWell.

Ходжес предлагает добавить в рацион богатые клетчаткой семена чиа. «Употребление одной порции семян чиа, примерно двух столовых ложек, удовлетворяет 40 процентов суточной потребности в клетчатке», — пояснила она. Диетолог советует дважды в неделю съедать богатую омега-3 рыбу, а также регулярно употреблять полезные для здоровья крестоцветные овощи.

Специалистка обратила внимание на цельнозерновые продукты, которые помогают уменьшить тягу к рафинированным углеводам и сахару. Она также порекомендовала запастись яблоками, поскольку они полезны для перекуса. «Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки (не забудьте съесть кожицу), яблоки низкокалорийны и сытны. Исследования показывают, что эти факторы играют важную роль в снижении веса», — объяснила Ходжес.

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Для поддержания иммунитета и улучшения пищеварения во время похудения стоит добавить в рацион ферментированные продукты и фисташки в небольших количествах. «Помимо того, что фисташки вкусны, они обладают целым рядом преимуществ для здоровья. Исследования показывают, что эти симпатичные зеленые орешки могут защитить от диабета второго типа, укрепляют здоровье кишечника и нормализуют уровень холестерина», — считает диетолог.

В список Ходжес также вошли богатые белком яйца, которые она рекомендует есть на завтрак, чтобы насытиться. Она предлагает сочетать их с авокадо-тостами. Чтобы диета не была мучительной и полной лишений, специалист советует добавить в нее темный шоколад с высоким содержанием какао.

Ранее сообщалось, что терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова предупредила об опасных диетах. По ее словам, кетодиета повышает риск смертности от всех болезней из-за неестественного снижения доли углеводов в рационе.

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Евгения Черкасова
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