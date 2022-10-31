Женщина не поместилась в сиденье американских горок и сбросила 82 килограмма

Wales Online: 37-летняя британка похудела на 82 килограмма и стала примером для сына

37-летняя Наташа Гиббс из графства Эссекс, Великобритания, сбросила 82 килограмма и стала примером для сына. Об этом сообщает Wales Online.

Британка страдала от избыточного веса большую часть жизни. После рождения сына, Джейдона, вес Гиббс достиг 154 килограммов. Когда мальчик подрос и стал более активным, женщина поняла, что не поспевает за ним. «Я не могла бегать с ним в парке. Я боялась, что он попросит поиграть с ним в футбол, потому что не могла бегать трусцой, не задыхаясь», — вспоминает она.

Женщина приняла решение похудеть после того, как отправилась в парк аттракционов вместе с сыном и не поместилась в сиденье американских горок. Гиббс хотела повысить качество своей жизни и улучшить здоровье, поэтому обратилась в компанию, которая составила для нее план питания, заменив привычные нездоровые перекусы на полезные продукты.

Позже британка записалась в спортзал и начала заниматься фитнесом несколько раз в неделю. Она также изменила рацион: с утра пила протеиновый коктейль, на обед съедала одну порцию здоровой пищи или протеиновый батончик, а ужинала супом. «Впервые в жизни я увидела реальные результаты. За семь месяцев я потеряла 44 килограмма и была в полном шоке», — рассказывает Гиббс. Она добавила, что к маю 2021 года ей удалось достичь своей изначальной цели — надеть одежду 50-го размера, а уже через полгода она начала носить 46-й размер. За полтора года с начала похудения британка смогла сбросить более 82 килограммов.

Теперь Гиббс активно проводит время с сыном и без труда может бегать с ним по парку. «Я очень гордилась собой во время нашего последнего визита в парк аттракционов. Мы ждали своей очереди у американских горок, а Джейдон держал меня за руку и улыбался мне. Это был первый раз, когда я смогла пойти с ним на аттракцион, ведь теперь я не такая большая», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что 26-летняя Наоми Смит из Великобритании решила похудеть после того, как застряла на водной горке. Женщина приняла решение сделать операцию по шунтированию желудка, чтобы снова стать здоровой и активной.

