Воевавший за Россию иностранец погиб в Донбассе

Воевавший с 2014 года за ДНР колумбиец Алексис Кастильо погиб в результате артобстрела

Воевавший за Россию гражданин Колумбии Алексис Кастильо с позывным Альфонсо погиб в Донбассе. О его гибели написал в Twitter президент Колумбии Густаво Петро.

«Умер молодой человек, который хотел быть революционером. Революция — это мир. Этого не будет в наших СМИ», — написал Петро.

По данным Telegram-канала aRTel.doc, иностранец погиб 28 октября в результате артобстрела от осколочных ранений во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Пески в Ясиноватском районе ДНР.

Кастильо вступил в военные отряды ДНР в 2014 году с целью защиты мирных жителей Донбасса. До этого он участвовал в антифашистских общественных движениях в Испании. У колумбийца остались жена и сын.