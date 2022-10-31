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11:53, 31 октября 2022Путешествия

Откровенная фотосессия россиянки в Анапе вызвала споры в сети

TourDom: туристка проникла за ограждения озера в Анапе ради фото и вызвала споры в сети

Кадр: Telegram-канал «Типичная Анапа»

Россиянка снялась обнаженной на фоне кипарисов в Анапе и вызвала возмущение в сети. Об этом пишет портал TourDom.

Туристка решила провести откровенную фотосессию в преддверии Хеллоуина на фоне кипарисов у озера Сукко. Ролик появился в Telegram-канале «Типичная Анапа» и вызвал споры среди комментаторов. Так, некоторые пользователи сети осудили девушку за то, что она проникла на огороженную территорию.

Отмечается, что у озера Сукко установлены ограждения, чтобы туристы и местные жители, которые хотят сфотографироваться у уникальных деревьев, не затаптывали корни. Тем не менее, по словам комментаторов, желающих получить эффектный снимок это не останавливает.

«Администрация города-курорта, примите меры. Закройте до километра проход к кипарисам», «Были там вчера. Фотосессии и за ограждением, и на корнях топчутся, им не важно, что после них, главное — фоточки», «Стыд и срам!», «В чем смысл этого сюжета?», «Прекрасная фигура и отличные пропорции!» — написали комментаторы.

Ранее в октябре туристка из Великобритании снялась обнаженной на фоне кафедрального собора в Европе и вызвала возмущение среди местных жителей в социальных сетях. Отмечалось, что у путешественников не было соответствующего разрешения на съемку, поэтому полиция прогнала их.

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Дарья Рыбак
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