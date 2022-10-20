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07:40, 20 октября 2022Путешествия

Туристка снялась обнаженной на фоне собора в Европе и вызвала возмущение в сети

Daily Mail: туристка из Великобритании разделась перед собором в Италии и попала на видео

Туристка из Великобритании снялась обнаженной на фоне кафедрального собора в Европе и вызвала возмущение среди местных жителей в социальных сетях. Случившееся попало на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел возле католического собора святого Андрея, расположенного в курортном городе Амальфи на юге Италии. На ролике, снятом очевидцем, видно девушку, которая позирует на ступеньках достопримечательности раздетой, прикрываясь красной тканью.

При этом рядом с ней находились фотограф и еще одна путешественница из Великобритании, которая поправляла алую вуаль для красивого кадра. Отмечается, что у туристов не было соответствующего разрешения на съемку, поэтому полиция прогнала их.

Произошедшее возмутило итальянцев, и они принялись осуждать британку в сети. «Плохо раздеваться перед собором, который представляет такую важность. Это убого и неприемлемо... позор!», «Скандально не то, что она снимается обнаженной, а то, что она выбрала для фотосессии фасад церкви», — писали местные жители.

Марк Успенский
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