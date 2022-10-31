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12:01, 31 октября 2022Культура

Хронометраж «Аватара 2» составит более трех часов

Хронометраж фильма «Аватар 2: Путь воды» Кэмерона составит более трех часов

Кадр: Фильм «Аватар: Путь воды»

Продолжительность фильма «Аватар 2: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона составит более трех часов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Сиквел станет одним из самых длинных фильмов наряду с такими картинами, как «Мстители: Финал» братьев Руссо (три часа две минуты) и «Титаник» Кэмерона (три часа 14 минут). Всего «Аватар 2» будет длиться около трех часов и десяти минут — это на 29 минут больше, чем первая часть.

Уточняется, что хронометраж ленты также включает титры, которые могут идти до десяти минут.

«Аватар 2» продолжит рассказывать о бывшем морпехе Джейке Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера фильма запланирована на 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Кэмерон выбросил создававшийся в течение года сценарий «Аватара 2».

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Дениза Мацаева
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