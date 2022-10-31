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02:04, 31 октября 2022Мир

Британцы выступили против выплаты ежегодного пособия Лиз Трасс

Daily Mail: более 80 процентов британцев осудили выплаты пособий экс-премьеру Трасс
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Более 80 процентов жителей Великобритании выступили против выплаты ежегодного пособия в размере 115 000 фунтов стерлингов в год на управление офисом экс-премьеру королевства Лиз Трасс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По результатам опроса, проведенного MailOnline, 84 процента британцев не согласны с получением Трасс пособия, поскольку она приняла решение сложить свои полномочия всего через 49 дней после своего назначения на должность, говорится в публикации. Согласно исследованию компании Redfield & Wilton Strategies, лишь 9 процентов респондентов считают, что Трасс вправе получать эти деньги. Остальные семь процентов опрошенных не смогли определиться со своим ответом.

Отмечается, что каждый бывший премьер-министр Британии может претендовать на выплаты ежегодного пособия, однако они обязаны доказать действительность своих расходов, чтобы получить доступ к средствам, пишет издание. Оппозиционные партии призвали Трасс отказаться от любых выплат, аргументируя это тем, что политик «не заслужила права» оставлять эти деньги себе.

20 октября Трасс объявила о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании. Она заявила, что не справляется с возложенными на нее обязанностями. Ее премьерство стало самым непродолжительным в истории королевства.

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Варвара Кузьмина
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