Британия поможет Украине в восстановлении инфраструктуры

Глава МИД Клеверли: Британия поможет Украине восстановить ее энергетическую инфраструктуру

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пообещал властям Украины помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления в Палате общин британского парламента он заявил, что Лондон взял обязательства на выделение Киеву 220 миллионов фунтов гуманитарной помощи.

По словам главы МИД, в этом году Британия также предоставит Украине военной помощи на 2,3 миллиарда фунтов. Он добавил, что это больше, чем любая другая страна, за исключением США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался в подготовке контрнаступления на юге Украины вместе с США и Британией. Он добавил, что Соединенные Штаты должны преодолеть психологический барьер и начать отправлять Украине системы ПВО и танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие, мы готовы их принимать».