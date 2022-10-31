Жена сына Бекхэма рассказала о плюсах его ревности

The Times: жена Бруклина Бекхэма заявила, что находит его ревность сексуальной

Актриса Никола Пельтц заявила, что находит сексуальной ревность своего супруга, сына модели Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма — Бруклина. О плюсах собственничества она рассказала в беседе с The Times.

По словам жены Бруклина Бекхэма, она уверена в партнере, а он в ней, поэтому с развитием отношений страсти в паре поутихли. «Я думаю, что сейчас мы оба чувствуем себя более уверенными в наших отношениях. Знаете, если бы какой-то парень подошел ко мне познакомиться до того, как мы поженились, это было бы прям проблемой», — призналась она.

Тем не менее Пельтц отметила, что Бруклин ревнует ее и сейчас. «Мы оба ревнивы», — сказала она, добавив, что считает чувство собственничества, которое демонстрирует муж, сексуальным.

27-летняя актриса вышла замуж за 23-летнего Бруклина в апреле.

Ранее психолог, сексолог Ольга Багрий в беседе с «Лентой.ру» рассказала о правильном поведении при мыслях о супружеской неверности. По ее словам, если появились подозрения, что партнер изменяет, нужно вообразить дальнейшее развитие событий, чтобы психологически подготовиться к любому исходу ситуации.