Сексолог рассказала о правильном поведении при мыслях о супружеской неверности

Сексолог Багрий: при подозрении партнера в измене нужно вообразить все возможные сценарии

Если появились подозрения, что партнер изменяет, нужно вообразить дальнейшее развитие событий, советует психолог, сексолог Ольга Багрий. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о правильном поведении при мыслях о супружеской неверности.

Для начала, по словам сексолога, следует тщательно обдумать худший вариант и вообразить все возможные негативные сценарии. Это повысит психологическую готовность к встрече со своими страхами.

Представьте, что ваши подозрения обоснованы, и партнер вам изменяет. Задайте себе несколько простых, но важных вопросов. Что произойдет с вами, если это так? Сможете ли вы с этим мириться? Если да, то как представляете дальнейшие отношения с любимым человеком? Если нет, то что вы будете делать, а что нет?

Ольга Багрий психолог, сексолог

Багрий советует подумать и про другую возможность: что, если подозрения напрасны, и в действительности избранник или избранница не изменяли.

Задайте себе вопросы о возможном поведении верного партнера. Как ведут себя верные люди? Как верный своему партнеру человек общается с другими людьми? Как он общается с людьми противоположного пола? Что и как говорит? Как реагирует на флирт посторонних людей? Ольга Багрий психолог, сексолог

Затем, по словам Багрий, нужно представить, что есть иное поведение, отличное от чьих-то представлений и ожиданий. Нужно допустить, что такое поведение имеет место и в вашем случае.

То, что кажется — еще не всегда есть то, что есть на самом деле. Например, если мужчина начал бриться чаще, мыться и пользоваться парфюмом, это не всегда означает измену, как и то, что те, кто не моется и не бреется, вообще не способны на это Ольга Багрий психолог, сексолог

Не стоит забывать, что своим поведением партнер хочет вызвать ревность. Возможно, ему или ей кажется, что вы недостаточно уделяете внимания, перестали проявлять свои чувства, дополнила сексолог.

Для некоторых людей ревность — это своеобразный механизм поддержания хорошего внутреннего самочувствия, защиты от низкой самооценки, пояснила сексолог. В этом случае, по ее словам, стоит спросить себя о своем отношении к партнеру, о том, как часто выражаешь чувства к нему и насколько уверенно и спокойно он себя чувствует в отношениях. Ответы на эти вопросы подскажут дальнейшие действия.

«Конечно, никто не вступает в отношения с мыслью об изменах. Но условия жизни меняются, люди могут поддаваться слабостям, могут обижаться и злиться, и у кого-то может возникнуть желание или попробовать что-то новое, или даже отомстить партнеру за что-то», — прокомментировала Багрий.

Она добавила, что уверенным на 100 процентов нельзя быть ни в чем. Но важно понимать, что подозрения в измене — это скорее не причина, а следствие, а чего именно — нужно выяснять с партнером.

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