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16:05, 31 октября 2022Мир

Турция отказалась действовать во вред Европе

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что ослабление Европы противоречит интересам Анкары

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Анкара отказывается действовать во вред Европе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит Anadolu.

«Если мы часть европейского континента, мы, как региональная сила и глобальный актор, должны внести свой вклад в преодоление кризисов на этом континенте. Есть много поводов критиковать Европу — двойные стандарты, лицемерие, недальновидность, можно насчитать еще», — сказал он.

При этом политик заметил, что ослабление Европы «не будет на руку» Турции, так как это противоречит экономическим интересам Анкары. По его словам, стабильность Европы важна для турецкой стороны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна превращается в газовый хаб. Глава государства отметил, что другие государства связывают свои надежды с этой инициативой.

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Анастасия Заикина
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