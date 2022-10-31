Назван регион России с самой дорогой ипотекой

Начальник управления банка БКФ Осадчий: Чечня стала регионом с самой дорогой ипотекой

Россиянам назвали регион с самой дорогой ипотекой. Наиболее высокая средняя ставка была зафиксирована в Чечне, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

В сентябре 2022 года средняя ипотечная ставка в Чеченской Республике достигла 9,71 процента годовых, в то время как в целом в России средняя стоимость кредитов на жилье составила 6,71 процента. Второе место среди регионов с самой дорогой ипотекой заняла Ингушетия со средней ставкой в 8,76 процента, третье — Республика Тыва со ставкой в 8,75 процента.

Чечня остается регионом с наиболее высокими ставками с марта 2022 года. По словам Осадчего, причиной дорогой ипотеки в указанных регионах является слабое распределение льготного кредитования и менее развитая банковская структура. «Например, в Чечне нет ни одного банка, зарегистрированного в этом регионе», — пояснил эксперт.

В феврале были определены регионы России с самой дешевой ипотекой. Ими оказались Дальний Восток, Пензенская область, Мордовия и Удмуртия.