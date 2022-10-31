В Чехии заявили о превращении Зеленского в диктатора

Časopis Argument: действия Зеленского помогают России переманить украинцев на свою сторону

Действия президента Украины Владимира Зеленского во внутренней политике отворачивают его от жителей страны и только подталкивают к сотрудничеству с Россией, а сам украинский лидер фактически ликвидировал оппозицию и превращается в диктатора. Об этом пишет обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар.

Автор статьи заявляет, что на Западе политики игнорируют реальную сущность властей, находящихся в Киеве, и поддерживают иллюзию о «хорошей Украине и плохих русских», но для Европы подобная позиция грозит фатальными последствиями.

Автор обращает внимание на тот факт, что Зеленскому вручили премию Сахарова «За свободу мысли» всего через несколько дней после того, как украинские суды запретили деятельность 11 оппозиционных партий, объявленных пророссийскими. И это несмотря на то, что их связь с Россией никак не была доказана, а три из них на последних выборах в парламент набрали 18 процентов голосов. Всех оппонентов так или иначе обвиняют в недостаточном патриотизме.

Это уже не первый случай давления на оппозицию. Под санкции Зеленского неугодные партии и СМИ попадают уже в течение двух лет. Сегодня оппозиция на Украине ликвидирована, но на Западе об этом принято молчать.

«Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном итоге помогают Путину», — пишет Хмелар.

Когда демократические институты демонтируются и при этом продолжаются политические преследования, это подталкивает украинцев к сотрудничеству с Москвой. А США и Евросоюз на все это смотрят сквозь пальцы.

«В будущем это может вернуться к ним бумерангом. Чем сильнее Зеленский, тем больше он напоминает диктатора», — предупреждает автор.

Еще один пример — введенная украинским президентом «единая информационная политика», которую Хмелар сравнивает с запретом оппозиции Первой Словацкой республики, пособничавшей Адольфу Гитлеру.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил, что в западном блоке прослеживается усталость от конфликта на Украине, все больше людей выходят на улицы городов.