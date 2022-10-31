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16:28, 31 октября 2022Из жизни

Мужчина съел ущипнувшего его дочь краба из мести и серьезно заболел

SCMP: китаец отомстил крабу и съел его заживо за то, что тот ущипнул его дочь

Фото: PxHere

39-летний мужчина по фамилии Лу из провинции Чжэцзян, Китай, серьезно заболел после того, как из мести заживо съел краба, напавшего на его дочь. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По словам Лу, он решил отомстить крабу за то, что тот ущипнул клешней его дочь, поэтому и съел его. Спустя два месяца у отца девочки начались сильные боли в спине. Первичный осмотр в больнице показал патологические изменения в груди, печени и пищеварительном тракте мужчины, но врачи не смогли определить точную причину заболевания. Только когда жена Лу вспомнила об инциденте с поеданием краба, медики обнаружили источник повреждений.

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Анализы показали, что Лу заразился по меньшей мере тремя паразитами. Китаец прошел курс лечения и поправился, но все еще нуждается в дополнительных обследованиях. «Теоретически, лучше есть что-то маринованное, чем совсем сырое, так как маринад может помочь убить паразитов и бактерии. Однако не все паразиты могут быть уничтожены таким образом, поэтому и этот способ не на 100 процентов безопасен», — утверждает врач Цао Цянь, лечащий Лу.

Ранее сообщалось, что житель малайзийского города Куала-Лумпур убил щенка, который был его питомцем, потушил его мясо и съел. Позже он заявил, что хочет завести новых собак.

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Алиса Удовик
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