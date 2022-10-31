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13:14, 31 октября 2022Путешествия

Власти Кипра изменят визовые правила для россиян

АТОР: Кипр введет сбор за оформление национальной визы для россиян с 1 декабря

Фото: unsplash

Власти Кипра введут сбор за оформление национальной визы для россиян. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что последней из стран Европейского союза (ЕС) визовые правила в отношении россиян изменит Кипр. Таким образом, уже с 1 декабря в России вводится сбор за оформление национальной визы республики.

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Плата за оформление кипрской визы для взрослых заявителей составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. В настоящее время национальная виза Кипра оформляется для российских граждан бесплатно.

Более того, с 1 декабря сбор за оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины (паспорта старого образца) составит 35 евро, а для граждан Казахстана — 80 евро.

Ранее в октябре власти Кипра пригрозили российским путешественникам уголовной ответственностью в случае въезда на северную часть острова. В посольстве республики в Москве подчеркнули, что прибытие на север острова через незаконный аэропорт или порт нарушает местное законодательство.

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Фариза Бацазова
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