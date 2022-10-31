Власти Кипра изменят визовые правила для россиян
Власти Кипра введут сбор за оформление национальной визы для россиян. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что последней из стран Европейского союза (ЕС) визовые правила в отношении россиян изменит Кипр. Таким образом, уже с 1 декабря в России вводится сбор за оформление национальной визы республики.
Плата за оформление кипрской визы для взрослых заявителей составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. В настоящее время национальная виза Кипра оформляется для российских граждан бесплатно.
Более того, с 1 декабря сбор за оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины (паспорта старого образца) составит 35 евро, а для граждан Казахстана — 80 евро.
Ранее в октябре власти Кипра пригрозили российским путешественникам уголовной ответственностью в случае въезда на северную часть острова. В посольстве республики в Москве подчеркнули, что прибытие на север острова через незаконный аэропорт или порт нарушает местное законодательство.