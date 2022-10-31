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17:06, 31 октября 2022Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

В ГУ МЧС России заявили, что на участке Магри-Веселое возможно формирование смерчей

Фото: Samuel Ferrara / Unsplash

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи и сообщило о возможном формировании смерчей над Черным морем. О надвигающейся опасности россиян предупредили на сайте регионального ведомства.

«По данным ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей" в период с 14-15 часов и до конца суток 31 октября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

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В случае возникновения и выхода смерча на сушу местным жителям и туристам посоветовали остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла спасатели рекомендовали использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики. «Если вы находитесь на открытой местности — немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле», — добавили спасатели.

Ранее в Геленджике очевидцы сняли на видео два смерча, образовавшихся над Черным морем. Уточняется, что оба вихря жители города зафиксировали у входа в бухту утром в понедельник, 31 октября. Одна из воронок сформировалась из грозовых облаков в районе Тонкого мыса.

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Валентина Процкова
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