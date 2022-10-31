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16:40, 31 октября 2022Путешествия

Опасное природное явление над Черным морем попало на видео

Очевидцы сняли на видео два смерча над Черным морем в Геленджике

В Геленджике очевидцы сняли на видео два смерча, образовавшихся над Черным морем. Кадры опасного природного явления, попавшего на камеру, публикует РИА Новости.

Уточняется, что оба вихря жители города зафиксировали у входа в бухту утром в понедельник, 31 октября. Одна из воронок сформировалась из грозовых облаков в районе Тонкого мыса, вторая прошла в нескольких сотнях метров вдоль пляжей курорта.

«Жителей Геленджика снова напугал морской смерч. В городе объявлено штормовое [предупреждение]. Прогнозируют ливни и ветер», — говорится в описании к видео, размещенному в Telegram-канале агентства.

Ранее в октябре россияне пожаловались на отсутствие в Анапе удобной транспортной инфраструктуры, туалетов и чистого моря. Еще одной проблемой Анапы россияне называют водоросли. Отдых на курорте одна из туристок описала фразой «не море, а помойка».

Валентина Процкова
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