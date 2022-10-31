Рассекречены документы о преступлениях польских боевиков в конце ВОВ

ФСБ России рассекретила документы о преступлениях боевиков «Армии Крайовой» в конце ВОВ

ФСБ России рассекретила документы о преступлениях боевиков польской организации «Армия Крайова», которая подчинялась правительству Польши в изгнании, находившемуся в Лондоне, в конце Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает РИА Новости.

Из документов следует, что польские боевики совершали многочисленные убийства мирных граждан СССР, пытаясь помешать установлению мира на освобожденных от гитлеровцев территориях. В частности, среди материалов есть справка о терактах, совершенных ими на территориях Белоруссии и Литвы в 1944 году и с января по апрель 1945 года.

Так, в выдержках из сообщений НКВД Белорусской ССР сообщалось о почти 70 терактах и убийствах советских граждан. Среди жертв польских боевиков были военные, представители органов власти, руководители и работники предприятий, учителя.

Ранее ФСБ опубликовала архивные документы об истреблении бандеровцами жителей Польши во время Великой Отечественной войны, в том числе, во время «Волынской резни». Всего, по данным историков, в тот момент было убито более 36 тысяч человек: мужчин, женщин, детей и стариков.