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10:17, 31 октября 2022Россия

На западе Москвы не менее 70 машин попали в крупные ДТП

На западе Москвы не менее 70 машин попали в крупные ДТП из-за непогоды

Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

На западе Москвы не менее 70 машин стали участниками крупных ДТП с вечера воскресенья из-за непогоды и сильного гололеда. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб в понедельник, 31 октября, пишет РИА Новости.

В частности, на съезде с Рябиновой улицы на Кутузовский проспект столкнулись 49 автомашин. Пострадали четыре человека, среди них один ребенок.

Еще одна крупная авария произошла на Рублевском шоссе рядом с Осенним бульваром. Там столкнулись 14 легковушек. Пострадали три человека.

Ранее 31 октября стало известно, что на внутренней стороне 61-го километра МКАД в районе развязки с Рублевским шоссе столкнулись 11 автомобилей, один человек пострадал.

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Евгения Куликова
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