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10:49, 31 октября 2022Моя страна

В Тюмени открылся первый экодом

В Тюмени открылась просветительская площадка «Экодом Гудвин»

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Тюмени открылась просветительская площадка «Экодом Гудвин», где можно научиться грамотному обращению с отходами. Об этом сообщает издание «Вслух.ru».

Площадку может посетить любой желающий. Жители Тюмени могут, помимо прочего, поучаствовать в экологических мастер-классах, послушать лекции или организовать собственные мероприятия. Только в Тюмени подобных просветительских площадок будет четыре. Их также планируют открыть в Тобольске и в Ишиме. Заместитель губернатора области Лариса Теплоухова поделилась, что сперва нужна понять, как именно это все работает.

Сдать вторсырье могут как семьи, так и школы. При этом по итогам квартала будет решено наградить те образовательные учреждения, от которых сдано наибольшее количество вторсырья.

Как отмечают власти, главная задача экодома — научить азам домашней сортировки отходов.

В марте власти Нижнего Новгорода задумались о благоустройстве территории Гребного канала. Так, между парком Победы и Вознесенским Печерским мужским монастырем может появиться масштабный экопарк.

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Алина Гончарова
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