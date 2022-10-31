В Тюмени открылся первый экодом

В Тюмени открылась просветительская площадка «Экодом Гудвин»

В Тюмени открылась просветительская площадка «Экодом Гудвин», где можно научиться грамотному обращению с отходами. Об этом сообщает издание «Вслух.ru».

Площадку может посетить любой желающий. Жители Тюмени могут, помимо прочего, поучаствовать в экологических мастер-классах, послушать лекции или организовать собственные мероприятия. Только в Тюмени подобных просветительских площадок будет четыре. Их также планируют открыть в Тобольске и в Ишиме. Заместитель губернатора области Лариса Теплоухова поделилась, что сперва нужна понять, как именно это все работает.

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