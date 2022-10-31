Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:52, 31 октября 2022Среда обитания

Москвичи передумали покупать один тип жилья

Kalinka Group: в Москве рекордно упал спрос на элитные квартиры

Фото: unsplash

В Москве зафиксировали рекордное падение спроса на элитные квартиры. О том, что жители столицы передумали покупать один тип жилья, сообщает РБК со ссылкой на риелторскую компанию Kalinka Group.

По итогам трех кварталов 2022 года на элитном рынке первичного жилья Москвы было заключено 754 сделки на 87,6 тысячи квадратных метров. Показатель стал минимальным за всю историю наблюдения, побив рекорд 2021 года, когда было заключено 1,9 тысячи договоров.

Эксперты связывают сокращение количества сделок с политической и экономической нестабильностью. Одновременно со снижением спроса в третьем квартале предложение выросло до 2,3 тысячи лотов, что на 10 процентов выше показателя за аналогичный период 2021 года.

При этом средняя цена квадратного метра в сегменте выросла на 3 процента и достигла 1,41 миллиона рублей. За год показатель увеличился на 27 процентов. По словам аналитиков, рост стоимости элитного жилья произошел из-за влияния высокой доли предложения класса делюкс, где объекты дорожают более высокими темпами.

Ранее в октябре стало известно, что в Подмосковье подешевели съемные элитные дома. Средняя стоимость аренды такого жилья снизилась на 20 процентов по сравнению с 2021 годом, до 1,1 миллиона рублей в месяц.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об остановке движения по коридору «черноморской инициативы»
Путин заявил о способности Армении и Азербайджана договориться
Путин оценил встречу с Алиевым и Пашиняном
Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху
Стало известно о подключении Анатолия Карпова к аппарату ИВЛ
ЭКГ умершего после пересадки сердца свиньи мужчины показала отклонения
Кот пропал во время похода и вернулся домой через 54 дня
В Москве сотрудник реабилитационного центра изнасиловал 15-летнюю пациентку
Москвичи передумали покупать один тип жилья
Россиянина осудили на девять лет за убийство 42-летней знакомой в ходе ссоры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.