Снять элитный дом под Москвой стало дешевле

NF Group: аренда элитных коттеджей в Подмосковье подешевела на 20 процентов

В третьем квартале 2022 года снять элитный дом в Московской области стало дешевле — средняя стоимость аренды снизилась на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании NF Group в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, средние ставки найма высокобюджетных коттеджей в Подмосковье находятся на уровне 1,1 миллиона рублей в месяц. Эксперты связывают такую динамику с валютными колебаниями, поскольку 20 процентов лотов выставляются на продажу в иностранных денежных единицах.

В NF Group отметили, что в структуре предложения по бюджету наибольшая доля (30 процентов) съемных элитных домов находится в диапазоне от 400 до 600 тысяч рублей в месяц. На варианты от 600 до 800 тысяч рублей и от 1,5 до трех миллионов рублей в месяц приходится еще по 20 процентов. Далее следуют коттеджи стоимостью от одного до 1,5 миллиона рублей в месяц (17 процентов). Меньше всего вариантов доступно для аренды по цене от 800 тысяч до одного миллиона рублей в месяц (девять процентов), а также свыше трех миллионов рублей в месяц (четыре процента).

Средняя площадь съемных высокобюджетных коттеджей в Подмосковье по итогам третьего квартала 2022 года достигла 754 квадратных метров, уменьшившись за год на девять процентов. Больше всего объектов в этом сегменте имеют площадь от 400 до 700 «квадратов» — 40 процентов лотов, 22 процента предложения приходится на лоты метражом 0,7–1 тысячи «квадратов».

В наименьшей степени представлены просторные лоты площадью более 1,5 тысячи квадратных метров — на них приходится семь процентов предложения, уточнила директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева.

Ранее стало известно, что после объявления частичной мобилизации в России начала снижаться стоимость аренды квартир — в крупнейших городах страны съемное жилье подешевело на три-четыре процента. По оценкам аналитиков, в краткосрочной перспективе тенденция сохранится.