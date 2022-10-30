Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:31, 30 октября 2022Среда обитания

В России начала снижаться стоимость аренды квартир

«Ъ»: после объявления частичной мобилизации в России упала стоимость аренды квартир
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Unsplash

Сезонный спад на рынке недвижимости и объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации привели к снижению цен на долгосрочную аренду квартир в крупнейших городах страны на 3-4 процента, при этом в краткосрочной перспективе негативная динамика сохранится. Об этом со ссылкой на данные сервисов из отрасли пишет «Коммерсантъ».

По данным «ЦИАН.Аналитики», в 16 городах-миллионниках за месяц однокомнатные квартиры упали в цене на 3 процента, до 21,6 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные — на 4 процента, до 33,2 тысячи рублей. «Этажи» сообщили, что, согласно их подсчетам, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках составляет 21,75 тысячи рублей, двухкомнатных — 26,6 тысячи, оба показателя упали на 0,5 процента за последний месяц.

Сильнее всего снижение средних ставок (по оценке «ЦИАН.Аналитики») на однокомнатные квартиры заметно в Самаре — минус 9 процентов (16,6 тысячи рублей). В Красноярске оно достигло минус 7,7 процента (19,2 тысячи), в Ростове-на-Дону — минус 7 процентов (22,6 тысячи). Из тренда выделяется Уфа, где ставка выросла на 2,63 процента, до 18,35 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

В Москве средняя цена на однокомнатную квартиру упала на 6,4 процента, до 47 тысяч рублей в месяц, а на двухкомнатную — на 9,9 процента, до 77,2 тысячи рублей. Замдиректора управления аренды компании «Инком-недвижимость» Оксана Полякова объяснила такую ситуацию падением спроса на 20 процентов и увеличением предложения на 15 процентов.

При этом в новых условиях арендодатели становятся более лояльными — соглашаются на заселение с домашними животными и готовы разбивать сумму страхового депозита. Кроме того, снижается уровень деления по национальному признаку.

В исследовании «ЦИАН.Аналитики» указано, что за месяц на рынки городов-миллионников вышло 38 тысяч новых объявлений, что на 66 процентов выше, чем за предыдущий период. Число целевых действий с стороны желающих снять жилье, напротив, сократилось на 17 процентов. Эксперты ожидают, что тенденция продлится как минимум до января, поскольку отсутствие арендаторов и платежеспособного спроса вкупе с ситуацией общей неопределенности не позволяют повышать ставки.

Ранее в «Инком-Недвижимости» подсчитали, что спрос на аренду недвижимости стандарт- и комфорт-классов в Москве через месяц после объявления частичной мобилизации упал на 20 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Лавров подтвердил готовность Путина к переговорам с Украиной
Второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне задержали
Жена Джастина Бибера вышла в свет в прозрачном платье
Власти сообщили о 153 погибших в давке в Сеуле
Украина попросила США надавить на Израиль из-за поставок оружия
«Урал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей
Опубликована карта боевых действий на Украине
Стало известно о состоянии пострадавшей в Сеуле россиянки
Киев начал превращать Запорожье в укрепрайон и готовить к уличным боям
Россиянам дали рекомендации по выбору зимних подержанных шин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.