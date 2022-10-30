В России начала снижаться стоимость аренды квартир

«Ъ»: после объявления частичной мобилизации в России упала стоимость аренды квартир

Сезонный спад на рынке недвижимости и объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации привели к снижению цен на долгосрочную аренду квартир в крупнейших городах страны на 3-4 процента, при этом в краткосрочной перспективе негативная динамика сохранится. Об этом со ссылкой на данные сервисов из отрасли пишет «Коммерсантъ».

По данным «ЦИАН.Аналитики», в 16 городах-миллионниках за месяц однокомнатные квартиры упали в цене на 3 процента, до 21,6 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные — на 4 процента, до 33,2 тысячи рублей. «Этажи» сообщили, что, согласно их подсчетам, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках составляет 21,75 тысячи рублей, двухкомнатных — 26,6 тысячи, оба показателя упали на 0,5 процента за последний месяц.

Сильнее всего снижение средних ставок (по оценке «ЦИАН.Аналитики») на однокомнатные квартиры заметно в Самаре — минус 9 процентов (16,6 тысячи рублей). В Красноярске оно достигло минус 7,7 процента (19,2 тысячи), в Ростове-на-Дону — минус 7 процентов (22,6 тысячи). Из тренда выделяется Уфа, где ставка выросла на 2,63 процента, до 18,35 тысячи рублей.

В Москве средняя цена на однокомнатную квартиру упала на 6,4 процента, до 47 тысяч рублей в месяц, а на двухкомнатную — на 9,9 процента, до 77,2 тысячи рублей. Замдиректора управления аренды компании «Инком-недвижимость» Оксана Полякова объяснила такую ситуацию падением спроса на 20 процентов и увеличением предложения на 15 процентов.

При этом в новых условиях арендодатели становятся более лояльными — соглашаются на заселение с домашними животными и готовы разбивать сумму страхового депозита. Кроме того, снижается уровень деления по национальному признаку.

В исследовании «ЦИАН.Аналитики» указано, что за месяц на рынки городов-миллионников вышло 38 тысяч новых объявлений, что на 66 процентов выше, чем за предыдущий период. Число целевых действий с стороны желающих снять жилье, напротив, сократилось на 17 процентов. Эксперты ожидают, что тенденция продлится как минимум до января, поскольку отсутствие арендаторов и платежеспособного спроса вкупе с ситуацией общей неопределенности не позволяют повышать ставки.

Ранее в «Инком-Недвижимости» подсчитали, что спрос на аренду недвижимости стандарт- и комфорт-классов в Москве через месяц после объявления частичной мобилизации упал на 20 процентов.