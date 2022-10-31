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17:37, 31 октября 2022Мир

Маск пообещал Еврокомиссии соблюдать правила контроля контента в Twitter

Reuters сообщил об обещании Маска Еврокомиссии по поводу соблюдения правил Twitter
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск, ранее купивший социальную сеть Twitter, пообещал Еврокомиссии (ЕК) соблюдать правила по борьбе с незаконным онлайн-контентом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС).

Миллиардер связался с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном, чтобы заверить его в согласии площадки с требованиями ЕС о контроле контента. «Самопровозглашенный абсолютист свободы слова согласился провести встречу с Бретоном в ближайшие недели», — пишет агентство.

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Ранее Бретон напомнил Маску о правилах работы соцсети в ЕС. «В Европе птичка будет летать в соответствии с нашими европейскими правилами», — заявил чиновник.

Новые правила, которые вступят в силу в 2024 году, включают в себя запрет рекламы, направленной на детей или основанной на чувствительных данных, таких как религия, пол, раса и политические взгляды, а также разрешение правительствам ЕС требовать удаления незаконного контента, включая материалы, пропагандирующие терроризм, сексуальное насилие над детьми, разжигание ненависти и коммерческое мошенничество.

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Анжелика Бережная
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