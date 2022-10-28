Еврокомиссар напомнил Маску о правилах работы Twitter в Европе

Еврокомиссар по внутреннему рынку Бретон напомнил Маску о правилах работы Twitter в ЕС

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон напомнил купившему Twitter основателю компаний Tesla и SpaceX, американскому миллиардеру Илону Маску о правилах работы соцсети в Европейском союзе (ЕС). Чиновник прокомментировал в своем аккаунте пост предпринимателя, заявившего об освобождении «птички» от цензуры.

«В Европе птичка будет летать в соответствии с нашими европейскими правилами», — написал еврокомиссар в Twitter.

В апреле ЕС согласовал широкомасштабный Закон о цифровых услугах (DSA). В рамках него американские интернет-гиганты могут быть оштрафованы на сумму до шести процентов от их глобального оборота за нарушение правил размещения контента.

Новые правила, которые вступят в силу в 2024 году, включают в себя запрет рекламы, направленной на детей или основанной на чувствительных данных, таких как религия, пол, раса и политические взгляды, а также разрешение правительствам ЕС требовать удаления незаконного контента, включая материалы, пропагандирующие терроризм, сексуальное насилие над детьми, разжигание ненависти и коммерческое мошенничество.

Ранее Маск возглавил Twitter. Сам миллиардер объяснил покупку соцсети желанием помочь человечеству. По словам бизнесмена, он считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.